Adani: «Atalanta e Inter calcio meraviglioso. Barella giocata alla Modric»

Adani promuove Atalanta e Inter dopo la partita di domenica sera a Bergamo. L’ex difensore, durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, fra le chiavi della gara mette il colpo di tacco di Barella per D’Ambrosio sull’occasione finale.

IL CLOU – Daniele Adani ha visto un gran calcio a Bergamo in Atalanta-Inter: «Credo che sia stato lo 0-0 più spettacolare e bello da vedere della Serie A. Credo che ci sia stato un grandissimo calcio, nonostante la sterilità in fase offensiva. Ma non per forza per demeriti: ci sono stati anche i portieri. A fronte delle parte di Samir Handanovic su Luis Fernando Muriel, Matteo Pessina e Mario Pasalic ci sono stati i colpi dell’Inter. La giocata alla Luka Modric di Nicolò Barella che mette Danilo D’Ambrosio in porta: sono state tante le azioni. In genere l’Inter varia un po’ di più, ha uno stile diverso dall’Atalanta: è un po’ più riflessiva. Se palleggia meno perché l’Atalanta va uomo contro uomo nell’area avversaria, tanto è vero che il giocatore che ha costruito di più da dietro è Handanovic, succede che se giochi una palletta sull’esterno vai a concludere».

0-0 CASUALE – Adani prosegue: «La parata di Juan Musso su Alexis Sanchez non è un gol sbagliato ma una gran parata. Era un tiro che andava all’incrocio dei pali. Io credo che abbiamo avuto due prestazioni grandissime: al di là di qualche errore sono state più le prodezze, il cercare la giocata e il tentativo. D’Ambrosio che arriva due o tre volte a concludere è la fotografia dello stato di queste due squadre. Secondo me fanno un calcio meraviglioso, in maniera diversa».