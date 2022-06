Adani: «Asllani giocatore superiore! L’Inter non si rende conto di una cosa»

Daniele Adani, durante una delle tappe della Bobo Summer Cup, è stato intervistato dai microfoni di Dazn. L’opinionista si è espresso su Asllani, centrocampista ex Empoli e preso dall’Inter

SUPERIORE − Adani non ha nessun dubbio sulle qualità di Asllani: «Il giovane di prospettiva che più ti ha impressionato? Credo che era mezzo sconosciuto fino a 4 mesi fa e giustamente poi lo ha preso una delle squadre più forti della nostra Serie A, cioè l’Inter. Sto parlando di Kristjan Asllani. Giocatore superiore, che vede corridoi che altri non vedono. Diamogli il tempo di ambientarsi. L’Inter ancora non si rende conto di quanto sia forte ma credo che i tifosi presto lo capiranno».