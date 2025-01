Adani: «Andate a vedere i risultati dell’Inter! Frattesi da tenere»

Adani difende l’Inter e il suo percorso in questa stagione. I nerazzurri mantengono il passo del Napoli e poi parla di Frattesi.

ANDATECI PIANO! – A commentare la partita tra Inter ed Empoli finita 3-1 a favore dei nerazzurri, Lele Adani. L’opinionista, presente alla Domenica Sportiva su Rai Due, ha voluto difendere la squadra di Simone Inzaghi. A detta sua, il percorso della Beneamata è difficile da criticare, visto che ha perso solamente tre partite in questa stagione. Adani non ci sta e parla così: «L’Inter ha perso la supercoppa, poi l’altra sconfitta in Champions, ma per il resto ha vinto e pareggiato. Stimo molto lo staff di Inzaghi, so come lavorano. Ragazzi: se tu trovi il Bologna che arriva a San Siro fa una partita compatta e offensiva ci sta che fai mezza battuta di arresto. Vero che l’Inter ha la squadra per vincere lo scudetto e arrivare fino in fondo, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo altro. Ma ci sono tante cose belle dell’Inter. Quando si giudica l’Inter la si giudica con 2-3 gol di handicap, ma andate a vedere i risultati…». Allo stesso tempo, Adani ha dato una risposta su Davide Frattesi, ovvero se l’Inter debba tenerlo o meno: «Una squadra che vuole consolidarsi e fare il salto dal campionato locale a quello internazionale credo che un giocatore come Frattesi lo debba tenere».