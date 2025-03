Adani su Taremi: «Non nel flusso dell’Inter. Se non è tutto positivo!»

Lele Adani si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro il Feyenoord con il punteggio di 2-1, indicando il suo punto di vista sull’adattamento di Mehdi Taremi nel club nerazzurro.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol dell’ultimo successo dell’Inter contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, riflettendo poi sul caso di Mehdi Taremi. L’ex calciatore si è così pronunciato in merito alla vittoria dei nerazzurri per 2-1, la quale è valsa l’accesso ai quarti di finale della competizione europea: «Ho visto una squadra seria, concentrata, la solita Inter, con quale rotazione. Calciatori? Mi è piaciuto molto Thuram, a mio avviso il migliore in campo. In occasione dell’azione che ha portato alla sua traversa clamorosa, mi ha ricordato Ronaldo: un giocatore che cerchi ‘nel traffico’. Mi dispiace solo una cosa, ovvero la situazione di Taremi».

Adani sul difficile adattamento di Taremi al contesto dell’Inter

LA CONSIDERAZIONE – Adani ha poi proseguito esprimendosi proprio sul caso dell’iraniano, non ancora integrato al meglio nel sistema dell’Inter: «Si tratta di un calciatore che si dà molto da fare, ma non è nel flusso della squadra. Taremi avrebbe potuto trovare il raddoppio, ma si è fatto parare il tiro dal portiere avversario. Quando tutto è positivo, la squadra lo trascina, se la partita rimane un po’ in bilico, lui sembra un po’ la nota stonata».