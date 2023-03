Adani: «Acerbi non lo tolgo ma non bene. Barella? Via per legnata»

Adani boccia la prestazione di Acerbi in Italia-Inghilterra di ieri, ma ritiene che debba giocare anche domenica a Malta. L’ex difensore, alla Bobo TV, commenta poi anche l’infortunio che ha tolto dalla Nazionale Barella.

LE MODIFICHE – Daniele Adani parla dei due giocatori dell’Inter in campo ieri e fa la formazione per Malta-Italia: «Nicolò Barella è tornato a casa, dovrebbe essere per quella legnata di Harry Maguire sul gol. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco non ci sono, abbiamo Alessio Romagnoli e Giorgio Scalvini. Io farei 4-3-3, coi due terzini che sappiamo e i due centrali li confermo, perché non posso pensare che ho bisogno di altro. A meno che Francesco Acerbi e Rafael Toloi non siano stanchi, poi secondo me non hanno fatto bene e soprattutto hanno sbagliato in costruzione. I quattro li teniamo, potrei anche pensare di fare Sandro Tonali mezzala destra, Marco Verratti basso e Lorenzo Pellegrini mezzala sinistra. Con tridente Politano-Retegui-Gnonto».