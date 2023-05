Adani: «5% di possibilità al Milan. Solo l’Inter può fare regali»

Inter-Milan si avvicina, il ritorno del derby di Champions League può valere la finale di Istanbul. Daniele Adani vede favorita la squadra di Simone Inzaghi sulla BoboTV.

FAVORITI – Daniele Adani cambia idea sul derby di Champions League: «Io non confermerei il mio pronostico dell’andata. Io non ho visto un Milan che ha stupito, non ho visto una squadra in grado di sovvertire i pronostici. I rossoneri erano senza Leao, ma comunque non sarebbe cambiato niente. Il Milan prende gol incredibili, è molto vulnerabile, ha preso 41 reti, ma ha subito anche contro l’Inter. Io a Pioli do il 5%, non di più con i due gol di svantaggio. Se fa subito gol sale al 30% la possibilità di passare. Se l’Inter fa regali di Natale può succedere di tutto, ma la vedo difficile».