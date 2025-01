Adams trascina il Torino e torna a vincere! Cagliari nuovo stop

Il Torino si impone con un netto 2-0 sul Cagliari nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, ritrovando il successo casalingo che mancava da quasi tre mesi.

VITTORIA DOPO TRE MESI – Una vittoria che rilancia le ambizioni dei granata, ora a quota 26 punti, e condanna i sardi a rimanere fermi a 21, sempre in lotta per la salvezza. La squadra di Vanoli parte subito con il piede giusto, mettendo sotto pressione il Cagliari sin dai primi minuti. L’equilibrio si spezza già al 6’: Vlasic serve Ricci sulla destra, il centrocampista arriva sul fondo e confeziona un assist perfetto per Che Adams, che con una girata sotto la traversa supera un incolpevole Caprile. Il vantaggio galvanizza il Torino, che continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Caprile si dimostra decisivo in diverse occasioni, negando il gol prima a Vlasic e poi a Karamoh con interventi di grande reattività. Dall’altra parte, il Cagliari fatica a trovare soluzioni offensive e si affida a qualche sporadico contropiede, senza mai impensierire realmente Milinkovic-Savic. Nella ripresa il copione non cambia: il Torino resta padrone del campo e trova il meritato raddoppio al 61’. Karamoh colpisce la traversa con un potente destro dal limite, e sulla ribattuta Che Adams è il più lesto di tutti, siglando la sua doppietta personale con un tap-in vincente.