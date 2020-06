Adailton: “Lautaro Martinez-Barcellona? Io rimarrei all’Inter. Conte…”

Adailton, ex attaccante oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di vari temi legati all’Inter. Tiene banco la questione Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona.

MERCATO – Adailton parla di vari temi legati all’Inter. Dalla lotta scudetto alla situazione relativa a Lautaro Martinez: «Squadra sorpresa? La Lazio. Ha sorpreso un po’ tutti. Con l’organico che aveva diverso da Juventus e Inter, non dello stesso spessore economico. Ma con il gioco è riuscito a fare un lavoro spettacolare. La Juventus però sarà la più agevolata dalla ripresa. Perché ha la rosa più ampia e con tutte le partite più riavvicinate sarà fondamentale. Coppa Italia? Conte per dare già qualcosa all’Inter vorrebbe vincere. È importante, perché i nerazzurri non vincono da tanti anni. Sono usciti dalla Champions, sarebbe importante vincere qualcosa. Lautaro Martinez? Io adesso non andrei al Barcellona, perché l’Inter è in un momento di evoluzione del suo gioco. Lui è un giocatore importante. È allettante andare al Barcellona, una squadra che lotta per vincere tutti i trofei, e giocare a fianco a Messi, per un argentino, è speciale. Ma il dubbio è, giocherà? Con Suarez, Griezmann, Messi… Rischia di perdere la continuità. All’Inter invece è sicuro che gioca. La squadra ed il gioco di Conte sono costruite intorno a lui».