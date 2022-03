Acquafresca: «Scudetto? Stravedo per Inzaghi ma l’Inter è in difficoltà»

L’ex attaccante del Cagliari, Robert Acquafresca, ha parlato su Tmw della lotta Scudetto con tre squadre coinvolte. Poi una considerazione su Inzaghi e sul momento dell’Inter

SCUDETTO − Acquafresca analizza la corsa al titolo: «Il Cagliari? Le ultime due partite hanno deluso le aspettative di tutti, bisogna riprendere il cammino per la salvezza. Ma il Milan vorrà riprendere il cammino per lo Scudetto. Scudetto? Vedo meglio Milan e Napoli rispetto all’Inter. I nerazzurri mi sembrano in difficoltà, stravedo per Simone Inzaghi ma al momento è un po’ più sfortunato».