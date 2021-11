Acquafresca: «Scudetto, Inter dopo il Napoli. Ma le big perderanno punti»

Per Acquafresca l’Inter può ancora lottare per il titolo, ma la mette dietro il Napoli che sta sette punti sopra. Intervistato dal sito TuttoMercatoWeb l’ex attaccante, transitato dai nerazzurri senza mai giocare, parla della corsa per i primi posti in Serie A.

TUTTO APERTO – Robert Acquafresca non esclude nessuno per la vittoria della Serie A. L’ex attaccante vede un campionato in bilico: «Chi è favorito? Il Napoli su tutte, poi il Milan e l’Inter. Qualche punto lo perderanno, vincerà chi farà meno errori. Ma non escludo la Juventus: tutto è possibile e finché c’è la matematica…»

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo