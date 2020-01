Acquafresca: “Nainggolan? Indiscutibile. Via dall’Inter per un motivo”

Acquafresca ha parlato del momento del Cagliari e dell’ottima prestazione dei sardi a San Siro contro l’Inter (rivedi gli highlights). L’ex attaccante si concentra poi sulle qualità di Radja Nainggolan, autore del gol del pareggio e protagonista di un’ottima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

DAL CAMPO ALLE SCELTE SUL MERCATO – Robert Acquafresca si concentra sul Cagliari e sulle scelte nerazzurre sulla partenza di Nainggolan in estate: «Sicuramente il Cagliari ha fatto una partita importante. La squadra di Maran ha fatto punti su diversi campi difficili e possono togliersi grandi soddisfazioni lottando per l’Europa League. Nainggolan? Per me non è mai sceso al di sotto del suo livello. Radja non ha filtri e quando magari non fa il fenomeno paga per il suo carattere. La scelta dell’Inter di mandarlo via non è stata fatta su base tecnica, perché come calciatore è indiscutibile, ma sono state fatte delle scelte in base a cosa si voleva e a cosa si voleva evitare però non essendo all’interno non so quali siano state le vere motivazioni».