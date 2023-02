Acquafresca: «Mourinho non mi ha voluto all’Inter perché segnai contro»

Robert Acquafresca è tornato a parlare dell’Inter e del suo mancato passaggio in nerazzurro.

MOURINHO – Robert Acquafresca è tornato a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter. L’ex attaccante ne ha parlato in un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole: «In quel gennaio dovevo andare all’Inter. Poi non se ne fece niente. Meglio perché trovai continuità e trovai diversi gol in una piazza che mi voleva bene (Cagliari). Io però stavo già cercando casa a Milano. Poco prima della partita contro l’Inter il mio agente ricevette una chiamata da Branca, dove mi diceva che non sarei tornato all’Inter. Avevano deciso di vendermi, dovevo andare o al Napoli o al Genoa. Mi passarono tante emozioni per la testa. In quella partita infatti feci il gol vittoria e ricordo che mi sfogai prendendo a calci i cartelloni. Mourinho, tra il serio e il faceto, disse che lui non prendeva giocatori che gli avevano fatto gol all’andata e al ritorno».