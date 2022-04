Acquafresca: «Inter sfortunata un bene per noi! Da Lukaku a Dzeko…»

Acquafresca commenta la lotta scudetto in Serie A e il reparto avanzato nerazzurro. L’ex attaccante, solo di passaggio all’Inter, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, dicendo la sua in particolare sull’avvicendamento tra Lukaku e Dzeko in coppia con Lautaro Martinez

SCUDETTO E ATTACCO – Guarda il bicchiere mezzo pieno in Serie A, dal punto di vista esterno, Robert Acquafresca: «L’Inter è anche un po’ “sfortunata” quest’anno. Perché Milan e Napoli stanno veramente correndo forte. Ed è un bene per noi che guardiamo le partite, perché rende tutto più avvincente in queste partite! Probabilmente…». Inoltre Acquafresca dice la sua sull’attacco nerazzurro in questa stagione: «Penso che Romelu Lukaku la scelta di andar via non l’avrebbe fatta, ma è troppo facile dirlo dopo… L’Inter ha preso a parametro zero un grandissimo attaccante come Edin Dzeko, che ti fa gol e ti fa giocare bene la squadra. Lautaro Martinez giocava meglio ed era più in vena realizzativa con Lukaku, però per me tornerà a fare bene. Assolutamente». Questo il pensiero di Acquafresca sul reparto offensivo della squadra campione d’Italia.