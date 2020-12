Acquafresca: “Inter, a Cagliari la sfida peggiore. Conte reagirà”

Robert Acquafresca

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha parlato in collegamento per “Sky Sport” della prossima sfida di Serie A che vedrà il Cagliari ospitare l’Inter e delle condizioni della squadra nerazzurra dopo l’eliminazione dalle Coppe Europee

CAGLIARI SFIDA OSTICA – Acquafresca sostiene che la trasferta di Cagliari sia un impegno ostico per i nerazzurri: «Io penso che il Cagliari abbia un grande allenatore che è partito con delle sue idee, poi i grandi allenatori secondo me riescono a vestire in corsa l’abito giusto per le sue idee. Poi ci sarà tempo per portare avanti il suo 4-3-3. Il Cagliari dà fastidio a tutte, giocare a Cagliari non è mai stato facile. Penso che per l’Inter partita peggiore a Cagliari, dopo l’eliminazione dall’Europa, non ci potesse essere».

L’ELIMINAZIONE DALL’EUROPA – Acquafresca torna sull’eliminazione dell’Inter dalle coppe: «Purtroppo a volte il calcio è crudele, se il tiro di Lautaro Martinez fosse entrato sicuramente ci sarebbe stata un’altra partita, oppure la sfortuna di Lukaku di trovarsi sulla traiettoria di una palla che sarebbe entrata. Viviamo di risultati, di momenti, purtroppo capitati nella serata sbagliata. Conoscendo Conte, avendolo avuto come allenatore, le sue squadre difficilmente muoiono: non le vedi mai che sprofondano, sicuramente ci sarà una reazione. L’Inter per me è una squadra che deve vincere qualcosa, questo è il periodo storico buono».

LE SCELTE DI CONTE – Acquafresca parla di una delle critiche mosse a Conte, l’aver fatto cambi tardivi: «Parlare da fuori è facile, però probabilmente qualcosa poteva essere fatto prima. Il Mister ha fatto le sue scelte, io non sono un allenatore, ma un amante del calcio; tifando per l’Inter forse qualcosina prima l’avrei tentata».