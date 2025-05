Acquafresca: «Dimarco meritava l’Inter! Sion periodo difficile»

Robert Acquafresca, giocatore ex Inter, ha ricordato le sue esperienze in nerazzurro e su Sky Sport ha raccontato un periodo difficile di Federico Dimarco.

PASSATO – Robert Acquafresca prima del 2010 lasciò l’Inter e lo fece nella trattativa che portò Diego Milito a Milano. Il resto è storia, l’ex attaccante ricorda e parla del presente nerazzurro in questo modo: «Eravamo un po’ di persone nella trattativa, io Bonucci e Ranocchia ad esempio. Ho avuto modo di parlare con uno dei migliori direttori, Piero Ausilio, che mi aveva voluto all’Inter. Nicolò Barella lo si vede spesso qui dove sono, ma non ho sentito nessuno. Saranno concentratissimi, gli auguro il meglio. Dimarco compagno al Sion? Per lui purtroppo non fu periodo semplice, era titolare e dopo due partite si ruppe il piede. Impiegò 7 mesi per tornare in squadra, arrivava dall’Inter. Lui rimane comunque umilissimo, ha voglia di imparare e si è preso ciò che merita. Dimarco era di proprietà dell’Inter e chi lo è viene mandato fuori per giocare. C’è sempre la voglia di tornare in quel club, io non ce l’ho fatta e lui sì. Sono contento per lui, ha fatto bene anche fuori come a Verona. Se l’è guadagnata tutta sul campo».