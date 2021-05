Acquafresca: «Conte resterà all’Inter. C’è tutto per fare bene a lungo»

Robert Acquafresca, ex attaccante con un passato anche all’Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di footballnews24.it dove ha sottolineato il suo pensiero sulla permanenza di Antonio Conte in nerazzurro.

PERMANENZA – Robert Acquafresca, ex attaccante con un passato in Serie A e in nerazzurro, ha parlato della possibile permanenza o meno di Antonio Conte all’Inter anche la prossima stagione. Questo il suo pensiero sulla questione: «Credo che resterà all’Inter. La squadra ha aperto un ciclo che può durare molto tempo perché c’è tutto per poter fare bene anche nei prossimi anni. Conte è stato determinante a creare una famiglia e un gruppo dove tutti si aiutano a vicenda».

Fonte: Footballnews24.it – Giuseppe Martorana