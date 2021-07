Acquafresca: «Cagliari, Nandez grave perdita. Nainggolan spacca equilibri»

Nandez è l’obiettivo di mercato numero uno per l’Inter di Inzaghi, mentre Nainggolan potrebbe fare il percorso inverso, anche se l’incastro giusto non è stato ancora trovato (vedi articolo). A “TuttoMercatoWeb”, l’ex attaccante Acquafresca ha parlato dei due giocatori coinvolti nella trattativa.

CENTROCAMPO CAGLIARITANO – Robert Acquafresca conosce bene il Cagliari, in Sardegna ha infatti disputato le sue stagioni più prolifiche in Serie A. L’ex attaccante, che è stato anche di proprietà dell’Inter senza però mai indossare la maglia nerazzurra, ha parlato di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan, i nomi caldi della trattativa tra le due società: «Nandez sarebbe una grande perdita per il Cagliari. La società lo vorrà comunque sostituire in modo adeguato, anche se non sarà facile. Nainggolan? È un giocatore che spacca gli equilibri. Non si risparmia mai. In partita, lui come Nandez, lo noti. Radja darebbe esperienza. E la sua voglia sarà determinante. Però il Cagliari ha Razvan Marin e Kevin Strootman, poi c’è Marko Rog».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo