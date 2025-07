Acerbi, si valuta l’addio anticipato! L’Inter fa la sua riflessione – TS

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter valuta con attenzione al futuro di Francesco Acerbi, ormai sempre più grande.

VALUTAZIONE – In casa Inter sono giorni di valutazioni e riflessioni. I nerazzurri stanno considerando la possibilità di attivare la clausola unilaterale da 500 mila euro inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale con Francesco Acerbi e il suo entourage. Questo permetterebbe al club di interrompere immediatamente il rapporto con il difensore. La stagione appena conclusa – scrive Tuttosport – è stata tutt’altro che lineare per Acerbi, vissuta tra alti e bassi. Tra i momenti più significativi, il gol del 3-3 contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League e la grande prestazione su Haaland a settembre, che hanno messo in luce la sua esperienza e qualità. Tuttavia, ci sono stati anche momenti di difficoltà, in particolare nella finale di Monaco contro un Paris Saint-Germain scatenato, oltre a diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per ben 16 partite.

Acerbi, tanti gli infortuni! L’Inter valuta tutto

ADDIO – L’ex difensore di Sassuolo e Lazio è rimasto ai box per infortuni muscolari, in particolare uno stiramento alla coscia che lo ha costretto a saltare l’intero periodo tra dicembre e gennaio. Un addio ad Acerbi rappresenterebbe anche una rottura definitiva del legame con Simone Inzaghi, suo grande estimatore. Le voci di un possibile ricongiungimento in Arabia Saudita, all’Al Hilal, non trovano per ora riscontri concreti. Acerbi non potrebbe più essere considerato un titolare da 55-60 partite l’anno, ma piuttosto un elemento d’esperienza utile nei momenti chiave. Qualche mese fa l’addio sembrava una possibilità remota, ma il susseguirsi degli eventi – tra prestazioni altalenanti, infortuni e tensioni – potrebbe spingere l’Inter a prendere una decisione definitiva e anticipare la fine del rapporto con il difensore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna