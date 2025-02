Acerbi torna titolare in Fiorentina-Inter! La lunga assenza – TS

Francesco Acerbi torna titolare secondo Tuttosport in Fiorentina-Inter dopo diversi mesi di stop. Infortuni e ricadute, il difensore fa rifiatare finalmente anche Stefan de Vrij.

TITOLARE – Francesco Acerbi finalmente si riprende il suo posto nell’undici di Simone Inzaghi. Suo ormai forse non più perché le prestazioni di Stefan de Vrij fanno pensare tutt’altro. Alle ore 20.45 inizia il recupero di Fiorentina-Inter, che riprenderà dalla rimessa laterale viola al minuto 17. Questa sarà la gara in cui Acerbi tornerà titolare dopo più di due mesi. L’ex Lazio aveva fatto la sua comparsa per l’ultima volta contro il Verona il 23 novembre. Da lì in poi infortuni, ricadute, ritardi nel recupero ed un tempo infinito a dividere il calciatore dal rettangolo di gioco.

MINUTAGGIO – Acerbi tra 10 giorni festeggerà i 37 anni e potrebbe essere il suo ultimo compleanno da giocatore dell’Inter. Fino ad ora il difensore non ha garantito la stessa affidabilità del passato e i minuti in campo lo spiegano molto bene. Appena 672 minuti in campionato divisi in 9 presenze, mentre in Champions League Acerbi ha disputato 2 partite per un totale di 116 minuti. A Firenze Acerbi farà rifiatare de Vrij, che non riposava da tempo a causa dell’infortunio del compagno. Alla seconda convocazione Inzaghi dà spazio anche al difensore che tanto bene aveva fatto negli anni precedenti.

fonte: Tuttosport – Simone Togna