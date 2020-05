Acerbi sulla ripresa: “Non sarà calcio balilla, partite vere! Ho letto falsità”

Acerbi parla delle modifiche fatte al protocollo per la ripartenza del calcio (vedi articolo). Il difensore della Lazio – intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Radio” – prova anche a spegnere le polemiche sulla presunta partitella svolta a Formello (vedi articolo)

MODIFICHE – Francesco Acerbi è soddisfatto delle modifiche al protocollo di sicurezza: «Il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi è stato preso bene. Sarebbe stato impossibile poter giocare con l’intera squadra in quarantena in caso di un elemento positivo riscontrato nella rosa attraverso gli esami. Si vuole ricominciare, questo è positivo. Non sarà calcio balilla, quindi è impensabile non poter marcare stretto l’avversario. Giusto che si disputino partite vere come in Germania, sempre però attenendosi alle regole. Il protocollo è stato modificato, il Ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato una data entro la quale verrà assunta la decisione definitiva».

FALSITÀ – Acerbi risponde alle polemiche: «Nei giorni scorsi è andato in scena un semplice colloquio con il Presidente dopo due mesi e mezzo che non ci vedevamo. Claudio Lotito ha salutato la squadra, è stata una chiacchierata in famiglia. Sono stati toccati tutti gli argomenti a 360°, dagli obiettivi stagionali agli stipendi, è stata una conversazione tra persone mature. Ho letto alcune notizie false, questo mi ha dato molto fastidio: le cose dello spogliatoio devono rimanere nello spogliatoio».

OBIETTIVI – Gli obiettivi della Lazio rimangono sempre altissimi, assicura Acerbi: «Alla ripresa dovremo fare il meglio che possiamo, abbiamo grande motivazione. Stiamo bene tutti, speriamo di compiere qualcosa di grandioso alla ripresa della Serie A. Vogliamo riprendere il campionato per continuare a puntare ad un obiettivo importante. Negli scorsi mesi abbiamo compiuto una scalata importante attraverso prestazioni di livello, dobbiamo riprendere da dove avevamo interrotto. Vedremo come riprenderà il cammino del campionato in generale, sono fiducioso».