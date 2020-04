Acerbi: “Siamo pronti a tornare in campo. La Lazio vuole lo Scudetto”

Condividi questo articolo

Acerbi conferma la tendenza della Lazio a voler tornare in campo. Il difensore, autore di una grande prima parte di stagione, non si nasconde: l’ambizione dei biancocelesti è conquistare lo Scudetto. Sfida diretta alla Juventus o l’Inter è in corsa? Di seguito le dichiarazioni a Lazio Style Channel

VOLONTA’ CHIARA – Francesco Acerbi sul ritorno in campo e la volontà della Lazio: «Vorremmo tornare tutti alla vita di tutti i giorni, andare a lavoro e svolgere tutte quelle piccole cosa a cui siamo abituati. Noi vorremmo tornare a giocare e saremo i primi a tornare in campo quando ci daranno il via, ma al momento non abbiamo alternative. Mi sono allenato tutti i giorno nel corso di questa quarantena, ho svolto anche un po’ di riabilitazione dopo il piccolo infortunio che avevo subito – dice Acerbi -. Stiamo seguendo delle tabelle personalizzate. Dobbiamo pensare anche agli altri, non solo a noi che siamo secondi in classifica e che vorremmo vincere lo Scudetto. Sarò il primo a tornare in campo, ma ad ora dobbiamo restare in casa e riflettere perché ci sono ancora tante persone che stanno morendo. Il calcio continuerà ad esistere allo stesso modo, nelle prossime due stagioni magari sarà più turbolento: ho sentito tante ipotesi, ma ancora non abbiamo certezza di nulla».