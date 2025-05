Acerbi, senti Di Francesco: «Trascinatore dell’Inter in una partita epica!»

Francesco Acerbi ha conquistato il mondo con il gol che ha permesso all’Inter di sognare contro il Barcellona. Anche Eusebio di Francesco, attuale allenatore del Venezia e suo mister ai tempi del Sassuolo, ha voluto ricordare ed elogiare il difensore nerazzurro.

RICORDI – Eusebio Di Francesco non può che avere un ricordo positivo del difensore dell’Inter. Lo ha allenato, lo ha fatto crescere e ha vissuto i momenti difficili con lui. L’attuale mister del Venezia in corsa per la salvezza ha detto in conferenza stampa: «Non ho scritto a Francesco (Acerbi). Quando ci vediamo è come se stessimo insieme ogni giorno. Lui è un ragazzo splendido che ha fatto un percorso particolare, importante. Lo ha cominciato con me. Mi ricordo un aneddoto per farvi capire come è cambiato. In amichevole contro i dilettanti lo tolsi dopo 15 minuti, avete visto che concentrazione, che attenzione, che desiderio di non voler perdere? Acerbi era così tutti i giorni con noi negli allenamenti, è cambiato sotto tutti i punti di vista e si merita i miei più assoluti complimenti in pubblico. Acerbi è ’88, va per i 37-38 anni e ne dimostra molti di meno per come sta in campo. Lui è stato il trascinatore dell’Inter una partita epica»