Acerbi rientra per Fiorentina-Inter? Una speranza e una riflessione – TS

Francesco Acerbi è uscito anzitempo nella sfida esterna vinta brillantemente dall’Inter contro il Verona con il punteggio di 5-0. Le sue condizioni non sono serie, ma invitano comunque a ragionare in vista di Fiorentina-Inter.

IL PUNTO – Francesco Acerbi rappresenta uno dei calciatori più importanti nello scacchiere tattico dell’Inter di Simone Inzaghi, un pilastro del reparto arretrato dei meneghini. Il difensore del club nerazzurro ha abbandonato il campo di Verona, dove la sua squadra si è imposta per 5-0, a causa di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Ciò ne ha determinato l’assenza nella sfida vinta dai meneghini con il punteggio di 1-0 contro il Lipsia, in Champions League. In vista del futuro, l’idea di perderlo per più di una partita, dopo lo stesso problema avvertito nello scorso mese di ottobre, invita lo staff tecnico nerazzurro a una seria riflessione.

Acerbi e la speranza dell’Inter riguardo il match con la Fiorentina

LO SCENARIO – Le condizioni di Acerbi non spaventano, a differenza di quanto concerne il caso di Benjamin Pavard. Ciò significa che l’italiano potrebbe tornare immediatamente dopo la trasferta di Firenze, anche se al momento è opportuno evitare di escludere un rientro lampo contro la Fiorentina. L’ex Sassuolo si allenerà oggi 28 novembre con i compagni, provando a tastare le sue sensazioni in vista degli impegni futuri dei nerazzurri. La sua centralità nel club nerazzurro è troppo evidente per poter rischiare un impiego “forzato”, in assenza delle necessarie certezze del caso.

Fonte: TuttoSport