Acerbi recuperato pienamente. Contro il Milan rincorre però – TS

Francesco Acerbi è totalmente recuperato così come il compagno Stefano Sensi. Il giocatore si giocherà le sue possibilità in questi giorni per essere titolare al derby contro il Milan.

CHANCE – Ovviamente Stefan de Vrij è in netto vantaggio nelle gerarchie di Simone Inzaghi in questo momento. La sensazione è che Francesco Acerbi giochi la partita di San Sebastian con la Real Sociedad, non il derby col Milan. Anche l’anno scorso il difensore italiano cominciò la sua scalata a partire da Plzen, la prima trasferta di Champions League. Per la partita di sabato è difficile che parta dal primo minuto, ma già averlo a disposizione è un enorme vantaggio. Lavoro, abnegazione e sacrificio sono ciò che lo hanno portato a fermare Erling Haaland nella finale di Champions League a giugno. Da oggi pomeriggio inizia il countdown alla stracittadina, Acerbi ci sarà e con lui è stato recuperato anche Stefano Sensi.

fonte: TuttoSport – Simone Togna