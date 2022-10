Acerbi, altra prestazione di spessore: dopo Inter-Salernitana uno schiaffo alle critiche

Francesco Acerbi continua ad essere uno dei migliori in campo da quando è arrivato. Dopo Inter-Sassuolo si è tolto anche qualche sassolino rispondendo alle critiche, soprattutto dei suoi ex tifosi alla Lazio.

LA RISPOSTA – Dopo qualche incertezza di troppo, l’Inter ha finalmente ritrovato un suo equilibrio in difesa, merito anche del nuovo arrivato Francesco Acerbi. Fedelissimo di Simone Inzaghi e con una grande esperienza in Serie A che anche ieri contro la Salernitana ha messo in mostra un’altra prestazione di spessore. A fine partita, si è voluto togliere anche qualche sassolino rispondendo, non tanto alle critiche premature di qualche tifoso nerazzurro, ma facendo riferimento alla sua passata esperienza: «Ho sempre giocato perché mi comporto da professionista in campo e fuori. No fuori rosa alla Lazio, io me ne sono voluto andare. Sono arrivato con molta serenità sapendo chi sono per aiutare i miei compagni. I tifosi della Lazio non c’entrano, c’entra altro. Quella col Milan sono stato toccato come persona, sono più uomo io di tutti quelli che mi hanno puntato il dito» (QUI per l’intervista completa).