Acerbi nuovo leader (e titolare) dell’Inter. Con l’Italia nel suo nuovo stadio – CdS

Acerbi ha il piglio e il carattere di un leader. Simone Inzaghi lo sa e proprio per questo lo ha voluto con sé all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport spesso sarà impiegato da titolare come già successo di recente. Intanto con l’Italia giocherà nella sua nuova “casa” (San Siro).

UN LEADER – Francesco Acerbi è uno dei nuovi leader dell’Inter. Le prime due gare con la maglia dell’Inter hanno confermato che con lui Inzaghi ha trovato un titolare in più e non a caso è stato tra i migliori sia contro il Viktoria Plzen sia a Udine. Acerbi ha il carattere del leader, e non sarà un “semplice tappabuchi” come ha detto lui stesso. Ad oggi, difatti, rappresenta più di un’alternativa a Stefan de Vrij, che dal canto suo non sta di certo vivendo uno dei suoi momenti migliori all’Inter. Non a caso Acerbi ha “spinto” l’olandese fuori forma a sedere in panchina nelle ultime due sfide. Probabile che la scelta si ripeta di frequente in futuro. Intanto l’italiano è a Coverciano, ma venerdì giocherà in quella che sarà la sua nuova casa, cioè San Siro, per il match con l’Inghilterra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti