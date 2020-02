Acerbi controcorrente: “Lazio, un punto guadagnato sull’Inter. Obiettivo…”

Acerbi prova a trovare i lati negativi da Lazio-Verona 0-0 (vedi articolo). Il difensore, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio dell’Olimpico, ha fatto notare come i suoi abbiano guadagnato un punto sull’Inter (comunque rimasta a +1, poteva essere superata).

VA BENE… ALL’INTER – Francesco Acerbi commenta il mancato sorpasso della Lazio al secondo posto: «Ma abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo preso tanti pali, tante parate del portiere, un ottimo Verona davanti. È solido, aggrediva uomo contro uomo e ci ha messo anche in difficoltà, però come prestazione abbiamo creato tanto. Abbiamo preso un punto che è importante, comunque non si può sempre vincere. Un po’ di rammarico c’è e non posso nasconderlo, ma abbiamo guadagnato un punto in più sulla quinta e un punto in più sull’Inter. È un punto in più guadagnato su tutte».

LOTTA A TRE – Acerbi prosegue l’analisi dopo Lazio-Verona, sulla corsa per vincere la Serie A: «Abbiamo dimostrato in campionato di aver fatto buonissime prestazioni. È ovvio che adesso, stando là, ce la giochiamo con tutte. Dipende con noi, un po’ dalle altre ma soprattutto da noi cosa vogliamo fare. Vogliamo andare in Champions League, poi gli altri hanno le coppe e noi una partita a settimana: magari è una cosa in più per noi. Vedremo fra due mesi dove saremo e tireremo le somme. Noi ci guardiamo tutti i giorni negli occhi negli spogliatoi, sappiamo che vogliamo fare grandi cose. Non parliamo mai di scudetto, sappiamo che in Champions League ci possiamo andare ma la parola scudetto non la pronunciamo mai. Ci guardiamo negli occhi, poi come detto ai miei compagni se a sei-sette giornate dalla fine dovessimo essere lì sarebbe stupido non provarci».