Acerbi-Juan Jesus, la Procura Federale si sofferma su un video

Bisogna ancora aspettare prima di mettere la parola fine sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus. Ma la Procura Federale ora, segnala Sky Sport, ha un’immagine che può valutare.

CHI HA RAGIONE? – Come ormai noto, è la Procura Federale che deciderà cosa fare sulla vicenda tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. A oggi, tre giorni dopo Inter-Napoli, non risultano esserci immagini che chiariscono con certezza se si tratti di insulto razzista o meno. Ma Sky Sport fa sapere che c’è un passaggio fondamentale. La Procura Federale si sta soffermando su un video, ossia quello dei secondi che precedono la lamentela di Juan Jesus con l’arbitro Federico La Penna. Lì (58’) si vede un corpo a corpo tra i due, durante un calcio d’angolo, con Acerbi che va a terra colpito da Juan Jesus e dice qualcosa al brasliano. Che, a sua volta, lo rincorre e gli dà una spallata facendolo cadere. L’azione prosegue, poi si nota Acerbi che sembra fare il gesto del “no” da lontano verso il difensore del Napoli. Ma non c’è alcun labiale. In ogni caso un elemento che può servire per capire qualcosa in più. Acerbi sarà ascoltato venerdì: il difensore dell’Inter finora ha sempre ribadito di aver detto altro.