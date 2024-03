Acerbi-Juan Jesus, due date possibili per il verdetto – SI

La Procura Federale va avanti dopo la questione Acerbi-Juan Jesus. C’è da capire se il difensore dell’Inter sarà squalificato: ecco quando può arrivare una risposta.

VERDETTO NECESSARIO – La Procura Federale vuole chiudere in fretta il caso relativo ai presunti insulti razzisti di Francesco Acerbi verso Juan Jesus domenica in Inter-Napoli. Sportitalia annuncia come probabilmente all’inizio della prossima settimana, lunedì o martedì, questa sentenza arriverà. Come noto, non ci sono prove oggettive: è la parola di Acerbi contro quella di Juan Jesus. Non ci sono terzi da ascoltare, né l’arbitro né altri giocatori. Conterà anche il fatto che il difensore dell’Inter si è scusato in campo, che è l’unico cavillo sul quale l’accusa si può appigliare.