Acerbi, l’Inter mette in conto un rischio: il piano di Inzaghi per superarlo! – Sky

In attesa di ulteriori sviluppi sul ‘caso’ Acerbi, l’Inter inizia a pensare all’ipotesi di perdere il difensore per il finale di stagione. Inzaghi sa già su chi poter contare per superare l’assenza.

ALTERNATIVE – Francesco Acerbi continua a difendersi dalle accuse di razzismo rivoltegli da Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. Si attende, però, il verdetto della giustizia sportiva. Nel frattempo l’Inter mette in conto il rischio di perdere il difensore e in merito Andrea Paventi dichiara: «Nelle prossime settimane ci sarà l’udienza, probabilmente in video conferenza, di Francesco Acerbi con la Procura Federale per capire quello che è avvenuto con Juan Jesus. E poi ci saranno i provvedimenti successivi su cui dovrà esprimersi il Giudice Sportivo per la squalifica a cui rischia di andare incontro il centrale dell’Inter. Questo toglierebbe una pedina fondamentale all’Inter. Per certi versi, avendo soltanto il campionato, Inzaghi potrà gestire un po’ meglio le risorse, qualora non potesse contare su Acerbi. Il primo a sostituirlo sarà sempre De Vrij perché è lui il centrale vero di ruolo. Poi altri dovranno adattarsi un po’, come Bastoni che il centrale lo ha fatto. O anche Bisseck che in questa fase finale della stagione sarà impiegato molto di più e forse non solo come alternativa a Pavard. Le risorse ci sono ma l’eventuale assenza di Acerbi sarebbe molto molto grave per l’Inter. Lui è il centrale su cui Inzaghi ha fatto più affidamento, ha l’esperienza giusta. Poi si può ampliare il discorso anche sui centrocampisti e su chi dovrà migliorare il rendimento per consentire la copertura a Inzaghi. Quella copertura che ha permesso all’Inter di essere la squadra più imbattuta del campionato». Così conclude il giornalista di Sky Sport 24.