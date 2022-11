Acerbi il migliore, errore per Asllani: le pagelle di Bayern Monaco-Inter – TS

L’Inter cade contro il Bayern Monaco, mostrando però la giusta personalità. Acerbi impeccabile, Asllani commette un errore. Le pagelle secondo Tuttosport

PAGELLE – L’Inter perde col Bayern Monaco nonostante un’ottima prova in Baviera. Per Onana voto 6: il camerunese, incolpevole sui due gol dei padroni di casa, si distingue per degli ottimi interventi. In difesa il migliore è Acerbi che, secondo Tuttosport, merita 6,5: partita autorevole per l’ex Lazio, in cui non sbaglia un intervento. Prova positiva anche per Bellanova: l’ex Cagliari è sempre propositivo in fase offensiva, ma deve migliorare in copertura, voto 6. Asllani, invece, nonostante qualche buona giocata ha sulla coscienza la mancata copertura su Choupo-Moting sul gol del 2-0 dei tedeschi: per il centrocampista 5,5. Lautaro Martinez, secondo il quotidiano, è il peggiore in campo: sbaglia il possibile 0-1 sulla gran palla di Gosens e si perde Pavard in marcatura in occasione del vantaggio dei tedeschi. Voto 5.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati