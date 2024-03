Acerbi si ‘gioca’ il futuro all’Inter: se colpevole una via è impraticabile – TS

Francesco Acerbi e l’Inter in attesa del giudizio: le strade percorribili, con un futuro da scrivere in base alla sanzione o meno che verrà, spiega Tuttosport.

ATTESA – Qualche giorno di attesa, spiega Tuttosport, poi l’Inter e Francesco Acerbi conosceranno il loro destino con tre possibili verdetti in arrivo prossima settimana. Con un’eventuale sanzione di dieci giornate, sarebbe davvero complicato per l’Inter ipotizzare di continuare insieme ad Acerbi anche per il prossimo anno. Diventerebbe difficile pensare a un percorso di “redenzione” o riabilitazione dell’immagine del giocatore, organizzando incontri con lui sulla lotta al razzismo. Acerbi infatti, anche ieri ha ribadito di non aver usato insulti razzisti. Proprio per questo – scrive Tuttosport – è impossibile che il difensore ammetta qualcosa che secondo lui non ha detto o fatto. Con un’eventuale squalifica certificata, l’Inter si troverebbe di fatto spalle al muro. Francesco Acerbi, prossimo ai 36 anni e con un contratto in scadenza nel 2025, andrebbe verso un addio: la cessione sarebbe impraticabile, meno quella della rescissione, puntando magari sulla giusta causa con il difensore che però continuerà a difendere la sua posizione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini