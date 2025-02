Acerbi festeggia: traguardo prestigioso con la maglia dell’Inter

Con la partita di domenica sera a Torino contro la Juventus, Francesco Acerbi ha festeggiato uno storico traguardo con la maglia dell’Inter. Uno scudetto in più in bacheca, e un prestigioso record.

TRAGUARDO – Francesco Acerbi, pilastro della difesa dell’Inter, nella gara contro la Juventus ha festeggiato un traguardo prestigioso con la maglia dell’Inter. Arrivato nell’estate del 2022 sotto espressa richiesta di Simone Inzaghi, l’ex Lazio si è subito integrato col gruppo nonostante un inizio in sordina con i tifosi che non accettarono l’arrivo di un parametro zero. Pochi mesi dopo però, l’ex Lazio è diventato la pedina più importante della difesa dell’Inter, tanto da guadagnarsi uno scudetto come assoluto protagonista.

Acerbi, tanta gioia! Partita storica contro la Juventus

PRESENZE – Con la partita contro la Juventus, Francesco Acerbi ha tagliato un traguardo prestigioso, collezionando la sua 100ª presenza con la maglia nerazzurra. Esempio di grinta e dedizione, in totale Acerbi ha collezionato 71 presenze in Serie A, 20 in Champions League, 6 in Coppa Italia e 3 in Supercoppa, segnando 4 reti. Questo il commento del club: “Pilastro della difesa nerazzurra, esempio di sacrificio e concentrazione”.