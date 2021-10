Acerbi espulso e assente contro l’Inter: «Chiedo scusa per il brutto gesto»

Acerbi nel match perso dalla Lazio sul campo del Bologna si è fatto espellere per proteste, un rosso pesante in vista del prossimo match di campionato con l’Inter, in programma dopo la sosta per le Nazionali (vedi articolo). Il difensore biancoceleste ha chiesto pubblicamente scusa a tutti

Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene. #Acerbi pic.twitter.com/ODhLiG3ryC — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 3, 2021

SCUSE – Acerbi, su Twitter, si pente per l’atteggiamento avuto nei confronti dell’arbitro e chiede scusa a tutti: «Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene».