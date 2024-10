Acerbi come sta? L’Inter fa il punto sul difensore: definiti gli esami!

Francesco Acerbi è uscito anzitempo dalla sfida giocata e vinta ieri sera dall’Inter sul campo della Roma. Il difensore ha accusato un fastidio al flessore.

GRATTACAPO – L’emergenza dell’Inter non è solo a centrocampo, ma anche in difesa. Ieri, infatti, oltre ad uscire dal campo dopo 15′ Hakan Calhanoglu, al minuto 28 è toccato pure ad Acerbi. L’ex Lazio ha accusato un fastidio al flessore, tanto da indurlo a lasciare il campo dell’Olimpico per far posto a Stefan de Vrij. L’olandese, dal canto suo, lo ha sostituito in maniera egregia confermando il grande valore della panchina a disposizione di Simone Inzaghi. Contro lo Young Boys, Acerbi non ci sarà. Il difensore lavorerà a parte rimanendo ad Appiano Gentile, sperando magari di recuperare per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Acerbi, l’Inter ragiona: previsti esami anche per il difensore!

ESAMI – Nelle prossime ore, tra domani e dopodomani Acerbi sarà sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ieri in conferenza stampa, Simone Inzaghi aveva rivelato le sensazioni a caldo dello stesso difensore, ma adesso gli esami diranno la verità. Ovviamente, l’Inter ragiona sul da farsi. De Vrij, comunque, si prepara a scendere in campo a Berna contro lo Young Boys e all’occorrenza anche contro la Juventus domenica alle 18 nel derby d’Italia, che si giocherà allo stadio San Siro di Milano.