Acerbi, tanti auguri! Il difensore dell’Inter si sposa con la compagna Claudia Scarpari

Giornata speciale in casa Acerbi, per le nozze di Francesco e della sua compagna Claudia Scarpari. I due stanno insieme dal 2020 e hanno due figlie.

MATRIMONIO ACERBI – Fiori d’arancio in casa Acerbi: il difensore dell’Inter ha detto sì alla sua compagna Claudia Scarpari in una cerimonia emozionante che ha coronato una storia d’amore iniziata nel 2020. La coppia, legata da un’intensa relazione che ha portato alla nascita di due splendide figlie, Vittoria nel 2021 e Nala nel 2023, ha ufficializzato la propria unione davanti a familiari, amici e compagni di squadra. La proposta di matrimonio era arrivata nell’estate del 2024, con Acerbi che aveva scelto un momento speciale per chiedere a Claudia di diventare sua moglie. Claudia, da sempre al fianco di Acerbi, ha condiviso con lui non solo i successi sportivi ma anche i momenti più difficili, dimostrando un amore incondizionato che oggi ha trovato il suo culmine nell’unione matrimoniale.