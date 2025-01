Acerbi ancora fuori? Inzaghi e le ultime dall’allenamento dell’Inter

Francesco Acerbi non conosce pace in questa stagione all’Inter. Simone Inzaghi riceve notizie contrastanti dall’ultimo allenamento della sua squadra, gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi da X.

PARTITA – Pare che Francesco Acerbi sia ancora in dubbio per la trasferta di UEFA Champions League. L’Inter partirà nella giornata di domani in occasione della partita contro lo Sparta Praga, valida per la settima giornata del mini-campionato. I nerazzurri cercano i tre punti per avvicinarsi ancor di più alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il difensore avrebbe dovuto giocare, ma le notizie dall’allenamento odierno sono tutt’altro che positive.

Acerbi e gli altri assenti: le ultime da Appiano Gentile

ALLENAMENTO – Questa mattina la squadra di Simone Inzaghi si è allenata al BPER Training Center di Appiano Gentile, ma non con tutti i suoi effettivi. All’appello è mancato nuovamente Francesco Acerbi, che ha fatto solamente un personalizzato aggiungendosi perciò ai possibili assenti per Praga. Il difensore è in dubbio, lo staff di Inzaghi valuta se farlo partire. Anche Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck hanno svolto lavoro personalizzato e vedono come obiettivo il rientro tra la gara con il Monaco e il derby. Joaquin Correa si è allenato in campo e rientrerà con i compagni in gruppo da giovedì visto che non è in lista Champions. Davide Frattesi ha recuperato e sarà a disposizione totalmente per l’impegno di mercoledì.