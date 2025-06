Acerbi, addio Italia e anche Inter a rischio? Mondo capovolto – SM

Dopo il caso con l’Italia, il futuro di Acerbi all’Inter non è così scontato. Tanto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Simone Inzaghi.

MONDO CAPOVOLTO – Subito dopo l’umiliazione in finale di Champions League, è scoppiato il caso Francesco Acerbi-Nazionale. Il difensore dell’Inter, infatti, non ha risposto alla convocazione del CT Luciano Spalletti, aprendo un incredibile caso. Sport Mediaset parla di mondo capovolto per il 37enne difensore ex Lazio, che lo scorso 6 gennaio mandava in paradiso l’Inter segnando il clamoroso 3-3 nella semifinale di Champions contro il Barcellona e qualche giorno dopo riceveva la chiamata del CT per ritornare nel gruppo azzurro. Ora tutto il contrario di tutto e anche il suo prossimo futuro in nerazzurro diventa incerto: «Nel giro di 25 giorni il mondo di Acerbi si è rovesciato: dal gol contro il Barcellona e dal sogno di diventare campione d’Europa e leader dell’Italia per fermare Haaland, si è ritrovato umiliato da Dembelé e compagni e dal giro della Nazionale. La permanenza di Acerbi resta legata a quella di Simone Inzaghi, ma comunque vada il suo prossimo impiego all’Inter sarà part-time». Acerbi ha ancora un anno di contratto con l’Inter, ma se Inzaghi dovesse lasciare non è da escludere anche una sua partenza. D’altronde, lo ha voluto proprio l’allenatore a Milano.