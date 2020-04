Accuse di Lukaku, Cagliari ok dopo la partita contro l’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku ha destato scalpore dopo aver dichiarato che in occasione di Inter-Cagliari quasi tutti i giocatori nerazzurri erano ammalati. Il Cagliari, dopo aver giocato la sfida a Milano, non sembra però aver avuto conseguenze

Hanno destato scalpore le parole di Romelu Lukaku in una video chat di ieri con la moglie di Mertens. L’attaccante dell’Inter ha infatti affermato che nel corso di Inter-Cagliari di fine gennaio praticamente l’intera rosa nerazzurra fosse influenzata. Una versione che secondo Sky Sport non coincide con quelle che sono state le comunicazioni ufficiali dell’Inter in quei giorni riguardo allo stato di salute dei giocatori e non trova riscontri nemmeno sulla situazione del Cagliari nelle settimane successive. Un contagio diffuso nell’Inter infatti sarebbe stato un fattore di rischio enorme anche per il Cagliari stesso, ma nelle successive tre partite dei sardi non è risultata nessuna assenza per malattia.