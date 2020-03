Accordo trovato: tutti a porte chiuse, Juventus-Inter domenica – TS

“Tuttosport” riassume il punto di arrivo delle decisioni della Lega Serie A. Juventus-Inter si giocherà domenica a porte chiuse.

AVANTI A PORTE CHIUSE – Fumata bianca. Ma non sono mancate le scintille nemmeno in questo Consiglio di Lega emergenziale, convocato nel palazzo del Coni a Roma. La Serie A ha ritrovato coesione sulla prosecuzione del campionato, con il voto unanime dei 20 club, a porte chiuse almeno fino al 3 aprile, seguendo le indicazioni del decreto Conte. Tra sabato e domenica si giocheranno le sei partite rinviate nell’ultima giornata con Juventus-Inter domenica alle 20.45. Inutile lasciarla al lunedì vista l’impossibilità di avere lo stadio aperto.

PUNTI CRITICI – Non sono mancate dicussioni sulle modalità di recupero. Non tutti erano favorevoli al principio dello slittamento che può provocare problemi per i club che condividono lo stadio: Verona (con il Chievo), Sassuolo (con la Reggiana) e Udinese (con il Pordenone). Ma – spiega la Lega – in alcuni casi lo slittamento consente di risolvere contemporaneità provocate dai calendari della scorsa estate. Negli altri casi prevarrà il club di A. Sono state sollevate critiche alla decisione di recuperare Juventus-Inter prima di Inter-Sampdoria. Si è fatto sentire il consigliere indipendente Casasco, molto vicino a Malagò. Presenti, oltre ai consiglieri, Romei (Sampdoria), Carnevali (Sassuolo), Baldissoni (Roma) e Barone (Fiorentina). Alla fine Dal Pino è riuscito a portare a casa il risultato. L’assemblea, convocata insieme al Consiglio, non ha avuto il numero legale: si sono registrati solo Inter, Sassuolo e Atalanta, nonostante fossero presenti dirigenti di altre società (Paratici per la Juventus). «Le porte chiuse – ha detto Marotta all’ingresso – potrebbero essere l’unico strumento per portare a termine il campionato». È andata così. Impossibile da pensare immaginando la tristezza di uno stadio vuoto. Ma pare quasi un sospiro di sollievo in questi giorni di emergenza.