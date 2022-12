Acciarri (eBay): «Con l’Inter ricerca dell’eccellenza! Si rafforza la visibilità»

Inter e eBay hanno stretto un nuovo accordo (vedi articolo). A tal proposito ne ha parlato Acciarri, dirigente della nota azienda. Orgoglio per la collaborazione

ORGOGLIO − La General Manager di eBay Italia, Alice Acciari, si espone sulla nuova partnership: «Innovazione e continua ricerca dell’eccellenza sono i valori condivisi sui quali si fonda la partnership con Inter, che oggi si rafforza grazie alla visibilità per eBay su un asset così importante come la maglia. Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per le passioni della nostra community».

Fonte: Inter.it