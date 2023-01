Accardi: «Skriniar in difficoltà, tensioni aumentano! Una soluzione giusta»

Skriniar e l’Inter vivono un momento di tensione innescato dal PSG che ha presentato un’offerta per lo slovacco, ritenuta insufficiente dal club nerazzurro (vedi ultime). Secondo Accardi, noto procuratore sportivo, si è creata una situazione che mette in difficoltà soprattutto lo slovacco. Il suo intervento a Sportitalia

TENSIONI – Milan Skriniar vuole il PSG subito ma l’Inter non ha il sostituto ed è sempre più probabile che lo trattenga fino a giugno. Una situazione che secondo Giuseppe Accardi mette in difficoltà il difensore: «Quelli del club francese sono giochi che poi servono a preparare il terreno per le azioni future, però sicuramente una situazione del genere mette in difficoltà il ragazzo perché poi le tensioni si alzano. Sarebbe stato meglio concludere tutto oggi ma ne sentiremo parlare anche domani e fino a giugno».