Accardi: «È un mercato lento, decisivo agosto. L’Inter sarà protagonista»

L’Inter sta operando con pazienza sul mercato, cercando di cogliere le occasioni migliori per completare la rosa con le poche risorse a disposizione. In un’intervista a “TuttoMercatoWeb”, l’agente Accardi ha analizzato la situazione.

TUTTO A FINE AGOSTO – Questa l’analisi dell’agente Beppe Accardi sul mercato delle squadre di Serie A, tra cui l’Inter di Simone Inzaghi: «È un mercato lento che partirà negli ultimi giorni di agosto come sempre. Non credo ci saranno colpi eclatanti. Le protagoniste saranno sempre le solite: Inter, Milan e Juventus. Attenzione anche alla Roma. Sono convinto che José Mourinho possa fare un ottimo lavoro in una piazza come quella romana».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo