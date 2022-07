Accardi: «Lukaku miglior colpo fin qui. Dybala si è accontentato»

Il noto procuratore Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha fatto il punto sui colpi di mercato fin qui. Al primo posto, secondo la sua opinione, c’è il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Seguito da Paulo Dybala alla Roma.

GRANDI COLPI – Beppe Accardi ha commentato così i colpi di mercato visti finora: «Penso che Lukaku all’Inter sia fin qui il colpo dell’estate. Non va sottovalutato Dybala alla Roma. Io credo che poi i grandi colpi arrivino negli ultimi 10 giorni. Non dimentichiamoci che quest’anno il campionato comincia presto e chi fa male potrebbe guardarsi intorno alla fine del mercato. È un mercato lento e strano. Anche perché basta pensare che Dybala sembra si sia dovuto accontentare della Roma che comunque non è una delle prime quattro».