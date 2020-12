Accardi: “Inter in lotta per lo scudetto ma Juventus tornerÃ  al primo posto”

Accardi: “Inter in lotta per lo scudetto ma...

Inter per la lotta scudetto e mercato ridotto. Ne parla Beppe Accardi, procuratore italiano, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”.

PER LO SCUDETTO – Inter in lotta scudetto? Sì ma la favorita per l’operatore di mercato Beppe Accardi è ancora la Juventus: «La Juve a lungo andare verrà fuori. I bianconeri non appena troveranno gli equilibri giusto torneranno al primo posto. Restano favoriti. L’Inter È un’altra candidata. Ma deve trovare equilibrio nell’ambiente, nelle esternazioni. Un giorno si parla di squadra ritrovata e poi dopo una partita andata male pensano di aver fatto disastri. Con equilibrio può fare male a tutti».

IL MERCATO – Non solo Inter, da operatore di mercato dice la sua in vista di gennaio: «Non sarà come gli anni passati, sarà un mercato ridotto. Si faranno poche operazioni, che serviranno a fare qualche ritocco. A volte a gennaio pensi di risolvere i problemi e invece complichi le cose. C’è bisogno più del mercato di riuscire a creare ambienti sereni. Con il problema del Covid siamo tutti più stressati».

