Accardi (DS Empoli): «Satriano, l’Inter ci punta. E anche noi»

Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato a Sky Sport dell’arrivo in Toscana di Satriano, in prestito dall’Inter. Dopo la presentazione dell’uruguayano (vedi articolo) arriva anche il commento della dirigenza.

I VOLTI NUOVI – Con Andrea Pinamonti tornato all’Inter e la fine dei prestiti anche di Patrick Cutrone e Federico Di Francesco in Toscana servivano nuovi attaccanti. Il DS Pietro Accardi parla degli innesti: «Martin Satriano è un giovane interessante, su cui l’Inter punta molto e su cui puntiamo anche noi come Empoli. Poi c’è Mattia Destro, che non scopriamo certo noi: è una certezza. Ha dimostrato anche all’arrivo qui a Empoli di poter fare bene».