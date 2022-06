Accardi: «Dybala all’Inter va a rigenerarsi. Alla Juventus fatto il suo tempo»

Accardi è dell’idea che per Dybala sia giusto lasciare la Juventus per trasferirsi a parametro zero all’Inter. Su TuttoMercatoWeb l’ex difensore, ora agente, parla anche del ritorno di Lukaku.

I COLPI DAVANTI – Giuseppe Accardi valuta le due operazioni che l’Inter potrebbe concludere a giorni: «Paulo Dybala? Alla Juventus aveva fatto il suo tempo. All’Inter andrà a rigenerarsi, sarà un nuovo amore. Romelu Lukaku? Un grande ritorno, è uno degli attaccanti più forti al mondo. Nel calcio ci sono dei momenti in cui le situazioni fanno sì che vai in una direzione e poi in un’altra. Al Chelsea il matrimonio non è mai sbocciato».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo