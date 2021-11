Accardi (DS Empoli): «Pinamonti ha voglia di riscatto! È qui per un motivo»

Pinamonti ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza all’Empoli in prestito dall’Inter. Accardi, DS del club toscano, ha parlato del giovane attaccante ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

TALENTO – Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato di Andrea Pinamonti, spiegando i motivi per cui ha scelto proprio il giovane attaccante scuola Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Aurelio Andreazzoli: «Ho puntato molto sulla voglia di riscatto dei giocatori: le qualità di Pinamonti, Lorenzo Tonelli e Patrick Cutrone non le scopro io. Ho visto la voglia di rivalsa, di mettersi in discussione. È il motivo per cui li abbiamo presi, oltre che per le indubbie doti e capacità».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Marco Conterio