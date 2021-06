Accardi: «Conte? Prenderlo per vincere, poi giusto addio. Inzaghi ideale»

L’agente Beppe Accardi è dell’idea che sia giusto che le strade dell’Inter e di Conte si siano separate. In un’intervista al sito “TuttoMercatoWeb” ritiene Inzaghi il sostituto ideale come allenatore.

LA SCELTA GIUSTA – L’agente ed ex calciatore Giuseppe “Beppe” Accardi è sicuro: «L’Inter con Simone Inzaghi ha fatto un grande acquisto, il tecnico arriva dopo un’ottima esperienza alla Lazio. La separazione con Antonio Conte? Devi prenderlo per vincere, poi è giusto dirsi addio. Quando hai in casa Conte ti fa spendere tanto per prendere i giocatori che dice lui. Inzaghi dal punto di vista tattico è il sostituto ideale».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo