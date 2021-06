Accardi: «Caso Pjanic-Orsato? Chiaro che gli arbitri non dicano niente!»

Il caso legato alla mancata espulsione di Pjanic da parte di Orsato, in Inter-Juventus del 28 aprile 2018, fa ancora rumore complice l’indagine del programma di Italia 1 “Le Iene” (vedi articolo). Nel corso di “Sportitalia Mercato” l’agente Beppe Accardi ha commentato la vicenda.

ARBITRI IN DISCUSSIONE – Giuseppe Accardi comprende perché, al momento la vicenda dell’audio “scomparso” sul mancato secondo giallo di Daniele Orsato a Miralem Pjanic in Inter-Juventus non abbia il punto di vista degli arbitri: «Fa tutto parte di quello che è lo specchio dell’Italia, non è che c’è da meravigliarsi. L’Italia vive in un certo modo: è ovvio che loro, in questo momento, si chiudano a riccio. L’aspetto dell’opinione mediatica è un aspetto mediatico talmente forte, dove ogni punto e virgola può essere un problema. Oggi loro preferiscono non dire niente, anche con la coscienza in buona fede, perché siccome c’è un’inchiesta aperta qualsiasi dichiarazione possano fare può girare male».

COME MUOVERSI? – Accardi parla anche del mercato dell’Inter: «Potrebbe essere un mercato al risparmio, ma anche un mercato intelligente. Vai a vendere giocatori che ti portano soldi freschi, metti a posto il bilancio e inserisci giocatori che, messi in questo gruppo, possono dare continuità al lavoro iniziato da Antonio Conte. Tutto questo allarme ora non c’è da fare, però bisognerà vedere quali saranno i giocatori sacrificabili».